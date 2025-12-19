「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）マイルＣＳ５着からの参戦となるエルトンバローズは１８日、栗東ＣＷを単走で６Ｆ８５秒６−３７秒０−１１秒１をマーク。杉山晴師は「秋は使ってきていますので、バランスとしまいの反応を確認しました。馬場も良くないなかで、しまいは時計も出て乗り役の評価はかなり良かったです」と納得の様子。初距離となる２５００メートルへの対応がポイントになるが、「中山のトリッキーな舞台は