「ホープフルＳ・Ｇ１」（２７日、中山）斎藤誠勢２頭は１８日、栗東から騎手が駆け付け、美浦Ｗでしっかりと負荷をかけた。１１月の東京未勝利を勝ち上がったオルフセンは岩田望を背に６Ｆ８３秒９−３８秒０−１１秒５を計時して併走馬に２馬身先着。鞍上は「感触は良かった。まだ緩さがあるので先々の馬という感じはある。中山コースがどう出るか」と分析。札幌２歳Ｓ２着のジーネキングは斎藤を背に６Ｆ８３秒５−３６秒