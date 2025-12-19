低気圧が急速に発達しながら通過した影響で、北海道の十勝・釧路・根室地方では１４〜１５日、大雪と暴風雪に見舞われた。道東で１２月の大雪は珍しいが、日本気象協会北海道支社によると、今年は低気圧の影響を受けやすい傾向だという。担当者は「水蒸気を供給する海水温がこの時期はまだ高い。例年より道東で大雪のリスクが高まっている」と話す。札幌管区気象台によると、中標津空港の１５日午前４時までの１２時間降雪量の