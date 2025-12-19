「ホープフルＳ・Ｇ１」（２７日、中山）躍動感たっぷりのフォームで好調を伝えた。百日草特別２着のフォルテアンジェロは１８日、美浦Ｗで僚馬２頭を目標にする形で運び、直線は最内から上々の伸び。６Ｆ８４秒１−３６秒８−１１秒１をマークし、上原佑師は「折り合いの確認としまいの反応を見たかった。行きたがる面はあったものの、我慢していた。馬場を考えればよく動けていました」とうなずく。「前走は少頭数で特殊な