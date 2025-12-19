2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（4月24日配信記事を再掲。記事は原文ママ）女性看護師に対する傷害の容疑で4月8日に現行犯逮捕され、書類送検された女優の広末涼子が、4月16日に処分保留で釈放された。釈放時に広末を迎えに来た人たちの“ビジュアル”に注目が集まっていたが、その正体が発覚した。ス