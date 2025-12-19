2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（4月24日配信記事を再掲。記事は原文ママ）4月23日、「週刊文春電子版」は女優の永野芽郁が、俳優の田中圭と不倫関係にあり、韓国人俳優のキム・ムジュンとも交際しているという“二股愛”を報じた。同日に配信されたなかには《永野芽郁＆田中圭「二股不倫」カメラ