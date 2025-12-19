2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（4月11日配信記事を再掲。記事は原文ママ）フジテレビの女性社員に対し、密室で下半身を露出した過去の行為が発覚した「とんねるず」の石橋貴明。4月3日の食道がんの発表から1週間も経たないうちに、今度は性加害疑惑が明るみになった石橋に、批判が集中する事態となっ