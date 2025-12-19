日本テレビのバラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、27日に『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』と題した1時間スペシャルを放送する。(左から)佐久間大介、日村勇紀初開催となる“推しの降る音楽祭”には、絢香、マカロニえんぴつ、ILLITの3組が登場。佐久間大介と日村勇紀が深掘りしていく。ILLITは2023年、韓国のサバイバル番組から誕生した5人組ガールグループ。デビュー曲「Magnet