働き方改革が叫ばれる昨今だが、現場にはまだ「残業＝美徳」と信じる上司がいるようだ。投稿を寄せた30代女性（事務・管理）は、異動した部署で遭遇した理不尽な上司のエピソードを明かした。その部署では、ちょうど繁忙期をすぎていたこともあり、女性は連日定時で帰宅していたという。（文：境井佑茉）「異動してすぐだったので1か月ほどで面談がありました。まず聞かれたのが『どんな仕事してる？』でした」「いまだに残業する