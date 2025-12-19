GitHubが、GitHubのイベントをトリガーにしてワークフローを自動実行できる「GitHub Actions」の価格モデルと製品モデルに関する大幅な変更を2025年12月16日に発表しました。この発表の核となるのは、GitHubがホストするランナーの価格を最大39％引き下げる一方で、新しく「Actionsクラウドプラットフォーム料金」を導入するという点です。しかし、この発表内容について、開発者コミュニティからは激しい非難が巻き起こりました。P