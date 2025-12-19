ＮＨＫで放送される演歌・歌謡曲の祭典「演歌フェス」（２７日・後５時＝ＮＨＫＢＳ、ＢＳＰ４Ｋ）の公開収録がこのほどＮＨＫホールで行われ、総勢２８組の豪華出演者が歌声を披露した。「演歌フェス」は２０１９年に初開催され、今年で５回目。若手からベテランまで幅広い顔ぶれで、バラエティーに富んだラインアップで楽しませた。今年６０周年を迎えた森進一は「演歌フェス」初出演。「冬のリヴィエラ」や「北の螢」など