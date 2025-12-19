プロボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝がスーパーバンタム級初戦へ準備を整えた。２７日、サウジアラビアでＷＢＣ同級１０位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と対戦するビッグバン。来年５月に期待される世界４団体同級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との東京ドーム決戦に向けても、ここは負けられない。「ＢＩＧＢＡＮＧ！」第９回は２０２５年を締めくくる一戦を前に、思いを語