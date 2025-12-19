Ｕｒｕの新曲「傍らにて月夜」が、来年１月３０日公開のアニメ映画「クスノキの番人」（伊藤智彦監督）の主題歌となることが１８日、分かった。楽曲はロックバンド「ｂａｃｋｎｕｍｂｅｒ」による書き下ろし。来年１月１９日に先行配信され、２８日にシングルとしてリリースされる。同バンドが楽曲提供とプロデュースを行うのは２０２１年のＢＴＳ以来で、女性アーティストに対しては初となる。映画の原作は累計１００万部