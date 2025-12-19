サッカー元日本代表ＦＷで、早大サッカー部で監督を務めた松永章さん（７７）の「喜寿」を記念した祝賀会が１８日、都内ホテルで行われた。斉藤俊秀氏、相馬直樹氏、外池大亮氏ら早大ア式蹴球部同窓会メンバーを中心に、約７０人が集まった。教え子たちから次々に祝福の言葉を掛けられていた松永さんは「これだけ多くの方に集まっていただき、本当にうれしい」と感謝を述べた。ＯＢたちは懐かしさを感じながら、互いに旧交を温