フィギュアスケートの三浦佳生選手が18日、全日本選手権大会へ前日練習に臨み意気込みを語りました。前日の公式練習を終えた三浦選手は「自分の調子はもちろん良かったですけど、周りもみんな4回転バンバン飛んでて楽しい練習でした」と振り返り、「全日本なんでみんな仕上げてくるのは当たり前のことだし、その上で自分も試合を楽しめてる、いい感じでいい雰囲気で来られているなと、周りのおかげもあっていい練習ができています