きょうの午前中は、移動性高気圧の圏内となり、広く日差しが届くでしょう。空気の乾燥が進みます。こまめに手洗いうがいを行い、風邪やインフルエンザを予防しましょう。きょうは、高気圧が徐々に東に移動するため、西日本や東海地方では、雨が降る可能性があります。関東南部でも、雲が広がりやすくなるでしょう。週末は、低気圧や前線の影響で、雲が広がり雨の降るタイミングがあります。特に、日曜日は全国的に雨となりそうです