１８日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、安倍晋三元首相が２０２２年７月、参院選の応援演説中に銃撃され死亡した事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告に対し、検察側が奈良地裁で開かれた公判で無期懲役を求刑したことを報じた。記者キャスターの広内仁氏は「戦後史に例を見ない重大な事件・安倍元総理の銃撃事件の裁判で今日、検察は無期懲役を求刑しました」と報道。「選挙の応