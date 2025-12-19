巨人の赤星優志投手（２６）が１８日、今季限りでの現役引退を決めた今村信貴投手の“後継者”になると誓った。この日、Ｇ球場などで自主トレを行った右腕は「（今村は）上の人（ベテラン）と下の人（若手）をつなぐ架け橋というか、そんなポジションにいたので、なんとか僕も数年、現役を続けてそんな立場になるように頑張りたいです」と思いを口にした。いつもポーカーフェースで物静かな男に自覚が芽生えてきた。今季は２２