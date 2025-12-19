ドジャースの大谷翔平【ニューヨーク共同】米大リーグの今季のワールドシリーズ（WS）で2連覇を成し遂げた大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースの選手らが受け取るポストシーズンの分配金が、1人当たり48万4748ドル（約7500万円）になったと18日、AP通信が報じた。昨年の47万7441ドルを上回った。分配金の対象はポストシーズンに出場した全12球団で、今年の総額は約1億2820万ドルと昨年から微減となった。WSで