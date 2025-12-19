今日19日の日中は、本州付近は高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。ただ、北海道では夜は雪や雨の降る所がありそうです。九州も夕方以降は所々で雨が降るでしょう。折りたたみ傘があると安心です。東海から西は最高気温が15℃以上の所が多く、福岡市や鹿児島市では20℃近くまで上がるでしょう。今日19日本州付近は広く日差し届く今日19日は、本州付近は高気圧に覆われますが、夜には日本海から気圧の谷が近づくでしょう。北海