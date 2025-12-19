暴風雪の影響により上川ー網走間で運転を見合わせていたJR石北線がきのう（18日）、一部区間で運転を再開しました。きょう（19日）午後にはすべての区間で運転が再開するということです。石北線の上川ー網走間では、今月14日からの暴風雪の影響で運転を見合わせ、線路の除雪作業が進められていました。このうち除雪作業や安全確認を終えた、遠軽ー網走間できのう（18日）から一部の普通列車のみ運転を再開しまし