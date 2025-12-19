2軍公式戦に参加するオイシックスで来年1月からチーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）に就任する桑田真澄氏（57）が18日、東京ドームホテルで就任会見を行った。2軍監督を務めていた巨人を電撃退団し、浪人生活を決断していたが熱烈オファーに心を打たれて翻意。勝利至上主義ではなく人材育成主義を掲げ、フロント業務に加えて現場での指導も含めてチーム強化に全力を注ぐ。しばらくはスローライフを過ごすつもりだった。10