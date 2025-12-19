歌手の玉置浩二（67）の大みそか「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）出場が発表された。個人では昨年に続き4度目、「安全地帯」も含めると6度目の紅白となる。歌う曲は、14日に最終回を迎えたTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の主題歌「ファンファーレ」。ドラマでは馬主が競走馬に懸ける情熱が描かれた。作中では玉置の故郷でもある北海道内の競走馬の生産牧場の様子も描かれている。その縁で3年ぶりにドラマ主題歌を書