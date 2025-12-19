ウィットコフ氏（ゲッティ＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】米国務省高官は18日、ウィットコフ和平交渉担当特使が19日に南部フロリダ州マイアミで、カタール、トルコ、エジプトの高官とパレスチナ自治区ガザの和平計画の「第2段階」について協議すると明らかにした。トランプ米政権は第2段階への移行を急ぎたい考えで、イスラエルとイスラム組織ハマス双方に合意履行を迫る措置に関し話し合うとみられる。第2段階は、ハ