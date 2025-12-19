日本と中国の関係が悪化する中、アメリカ議会上院の超党派の議員は17日、日本を支持する決議案を提出しました。日中の対立をめぐり議会上院の外交委員会に所属する超党派の議員は17日、日本を支持する決議案を提出しました。決議案では「日米同盟に対する揺るぎない支持を表明する」と強調した上で、中国が日本に対し「経済的、軍事的、外交的威圧や攻撃を行っている」と非難しました。また、中国の一方的な挑発が継続しているにも