巨人の山瀬慎之助捕手（２４）が１８日、来季の目標に「お立ち台３回」を掲げた。浦田俊輔内野手（２３）と「日テレジータス×Ｊ：ＣＯＭ」トークショーに出演。司会者からヒーローインタビューに呼ばれたい回数を問われ「３回です！」と宣言した。６年目の今季は２軍で打率３割２厘をマークも、捕手の分厚い選手層に阻まれ１軍出場は１試合のみ。球団に出場機会を求めて契約更改を一度保留したが「一日でも多くスタメンで出た