NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4364.50（-9.40-0.21%） 金２月限は反落。時間外取引では、利食い売りなどが出て売り優勢となった。欧州時間に入ると、下げ幅を拡大した。日中取引では、予想以下の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて買い優勢となったが、手じまい売りが出て上げ一服となった。 MINKABU PRESS