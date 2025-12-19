NHKは18日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）で、今年度前期に放送された連続テレビ小説「あんぱん」の特別企画を行うと発表した。主演で、紅白では司会を務める今田美桜（28）をはじめ、「Mrs.GREENAPPLE」の大森元貴（29）や北村匠海（28）らドラマに出演した10人以上が一堂に会し、年の瀬を盛り上げる。関係者によると企画は2部構成。紅白の放送内でショートドラマを放送し、NHKホールでも生パフォーマン