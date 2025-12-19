プロ野球選手の将棋最強王こと「球王」のタイトルを懸けて戦う「勘定奉行クラウド杯球王決定戦2025」（主催:スポーツニッポン新聞社、特別協賛:勘定奉行クラウド、協賛:エンスカイ）が18日、都内で行われソフトバンク・嶺井が2年連続2度目の優勝を飾った。20年から始まり6回目の開催は、嶺井、巨人・丸、楽天・西口、西武・長谷川が総当たり。2勝1敗で並んだ丸、西口、嶺井が臨時トーナメント戦を行った。最後は丸に勝利した