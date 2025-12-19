【データで振り返る25年12球団記録レビュー】DeNAの東が14勝を挙げ、村上（神）とともに最多勝のタイトルを分け合った。最多勝は23年（16勝）以来2度目。チームで最多勝を2度は70、71年平松政次、83、84年遠藤一彦に次ぎ41年ぶり3人目の最多タイで、左腕では初めてになった。もっとも、被本塁打は同僚だったバウアー、井上（巨）と並びリーグワーストの15本。2リーグ制後、最多勝と最多被本塁打を同一シーズンで記録したのは18