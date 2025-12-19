俳優の福山雅治（56）が18日、都内で主演する人気シリーズ「ラストマン」のイベントに出席した。米国から来た全盲のFBI特別捜査官と孤高の刑事のバディの物語。映画「ラストマン―FIRSTLOVE―」（監督平野俊一、24日公開）と28日午後9時放送のTBSスペシャルドラマを記念し開催。［B’z］の稲葉浩志（61）と「木星feat.稲葉浩志」で主題歌を担当した。自身から稲葉にオファーしたが「普通言えない。僕の中の（演じた）皆