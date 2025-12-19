外野のレギュラーとして期待される巨人・中山が走塁面でもアピールを誓った。うま年の26年は年男でもあり「馬のように走り回って、走る方も重点を置いてやりたい」と闘志。7本塁打と打撃では成長を見せた一方で、1盗塁に終わり「そういう部分で貢献できなかった」と反省した。阿部監督も走塁面の改善をテーマに挙げており「チャンスがある限り、どんどん走っていきたい」と話した。