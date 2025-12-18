フェンディ（FENDI）が、ネットフリックス（Netflix）シリーズ「エミリー、パリへ行く（Emily in Paris ）」のシーズン5を記念したカプセルコレクションを発売した。一部のフェンディ直営店および公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】同コレクションでは、フェンディのアイコンバッグである「バゲット」バッグ（66万5500円）と「ピーカブー アイシーユー スモール」バッグ（103万4000円）をラインナッ