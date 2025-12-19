DeNAの山崎が6年契約の3年目を終え、現状維持の年俸3億円でサイン（金額は推定）。今季はプロ11年目でワーストの17試合の登板にとどまり、3敗1セーブ、防御率4.20で「かなり物足りなさを感じている」と振り返った。守護神復活と、残り18セーブに迫った名球会入りの条件となる通算250セーブへ「思いはあるけど、やらないといけないことは多い」と話した。帝京野球部OBによる「帝京会」では闘病中のタレント・石橋貴明からエー