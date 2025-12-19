漫画家のあだち充氏（74）が18日、画業55周年を記念した「あだち充展」（19日〜来年1月14日）が開催される東京・池袋のサンシャインシティで、アニメ「タッチ」で浅倉南の声優を務めた日郄のり子（63）とトークショーを行った。活動の軌跡をたどる巨大年表や貴重な原画などを展示。あだち氏は「こんな大ごとになるとは。のこのこやって来て後悔している」と苦笑いだ。セリフを極力排した作風で知られ「ニュアンスが伝