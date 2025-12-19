現役ドラフトで中日から移籍したDeNAの浜が、球団事務所で入団会見を行った。背番号は67。1メートル81、83キロの恵まれた体格に高い身体能力を持ち「一からアピールしてチャンスをもらいたい。肩と守備には自信がある」と力を込めた。横浜スタジアムでは今年5月にプロ初安打初打点をマーク。呼び方は「“ハマのハマショー”でお願いします。浜省（歌手・浜田省吾）が好きなので」と新天地での飛躍を誓った。