■ＰＲＩＳＭバ 187円(+50円、+36.5％) ストップ高 ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂ [東証Ｇ]がストップ高。17日の取引終了後、米タラス・バイオサイエンスと転写因子及びタンパク質・タンパク質間相互作用（PPI）標的に対する新規阻害剤の探索を目的とした共同研究契約を締結したと発表しており、材料視した買いが殺到した。難易度が高い 創薬領域に対して独自の地位を確立するため、ＰＲＩＳＭバのPPIを標的とする創薬技術