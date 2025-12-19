俳優の板垣李光人（23）が18日、東京都中央区にある米ブランド「COACH」の銀座店の改装オープニングイベントに登場した。全身レザーに身を包み、銀座を「あでやかさと硬さ、柔らかさが共存していて、ケアが大変なレザーだからこそ“1つ上のもの”を着たくなる場所」と表現した。最近は詩を書くことにハマっているといい「思いついたことをメモに残したりパズルのように組み立てるのが楽しい」と笑顔で話した。ほかにも、中島