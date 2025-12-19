プロボクシングWBA世界バンタム級正規王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が2度目の防衛成功から一夜明けた18日、都内の所属ジムで会見した。同級暫定王者ドネア（フィリピン）との団体内統一戦に2―1判定勝ちも試合中に鼻を骨折。目の下と鼻を大きく腫らした姿が元世界5階級制覇王者との死闘の壮絶さを物語った。患部に氷のうを当てながら「サングラスをしたかったが、負担がかかるのでしないでと（医者に）言われて、悲しい姿