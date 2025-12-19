西武は18日、ともにドミニカ共和国出身で右腕のホルヘ・ゴンザレス投手（23）と、ロニー・オリバー投手（21）と育成選手契約を結んだと発表した。ゴンザレスは常時150キロを超える直球を軸に打者を抑え込むタイプで、広池浩司球団本部長は「1軍の戦力となる可能性を十分に秘めている」と期待。オリバーは直球にカーブ、スライダーなど織り交ぜて抑える投手だ。背番号はゴンザレスが144で、オリバーが145に決まった。