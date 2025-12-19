◇フィギュアスケート全日本選手権19日開幕フィギュアスケート女子で22年GPファイナル女王の三原舞依（26＝シスメックス）が18日、今季限りでの現役引退を表明した。全日本選手権の公式練習後に明かし「（競技人生）18年の集大成。納得のいく演技をして笑顔で終えられたら」と語った。引退後もスケートに携わる予定で、アイスショー出演や振付師などを考えているという。