ラグビー・リーグワン2部の花園は18日、20日の東葛戦のメンバーを発表した。40―14で快勝した愛知戦から先発は変更なしで、共同主将のフッカー上山黎哉がリザーブ入り。太田監督は「われわれの成長を見せる試合。非常に楽しみ」と意気込んだ。東葛戦で50キャップに届くCTB岡村晃司は練習後にSOマニー・リボックを呼び止めてサインプレーを確認。「派手なプレーはできないけど、いい選手がいっぱいいるのでそこにいいボールが出