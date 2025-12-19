ヤクルト・小川が契約更改に臨み2100万円ダウンの年俸8900万円（金額は推定）でサイン。13年目の今季は13試合4勝5敗、防御率3・68で「（登板）試合数がなかなか伸びず、悔しいところもあった」と振り返った。直近2年で計7100万円の減俸。来季は3年ぶりの規定投球回到達を目標に掲げ「チームの心臓でありたい」と誓い、23年以来となる開幕投手についても「もちろん目指してやっていく」と力を込めた。