ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÃË½÷¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£18Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤Ï¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏGP¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼ºÂ®¤·¤Æ5°Ì¡£½¤Àµ¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£