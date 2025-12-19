関西大学ラグビーAリーグ2位の京産大が20日に大学選手権準々決勝・東海大戦（ヤンマーS）に臨む。18日にメンバーが発表され、先発に名を連ねたFB太田は「緊張すると思うけど、しっかり自分の役割を果たして勝ちます」と意気込んだ。リーグ戦では全試合リザーブだったが、広瀬佳司監督は「非常に調子が良いので、使いたかった」と期待を寄せた。勝てば4強入りで、国立での戦いを迎える。昨年の大学選手権では途中出場で経験を積