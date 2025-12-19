FIFAは17日、28年ロサンゼルス五輪の大陸別出場枠を発表し、前回パリ五輪から4減の12チームで争われる男子はアジアが3.5枠から2枠になり、出場権争いは厳しくなる。4増の16チームで行われる女子のアジア枠は前回2から2.5に増枠。ロサンゼルス五輪は初めて男女の参加チーム数を逆転させて実施される。日本協会の佐々木則夫女子委員長は「アジア枠は少なかったので本当に大変だった。女子にとっては良かった」と話した。