「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ（年齢非公表）が１８日、都内で記者会見を開催し、来年４月３〜５日に東京ガーデンシアターで日本公演「ＹＯＳＨＩＫＩＣＬＡＳＳＩＣＡＬ２０２６覚醒前夜―Ｔｏｋｙｏ３Ｎｉｇｈｔｓ世界への第一章」を行うと発表した。ディナーショーを除いた国内公演は自身約２年半ぶり。昨年１０月に受けた３度目となる首の手術以降では初めてとなる。ついにＹＯＳＨＩＫＩが完全復活を果