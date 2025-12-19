１８日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、フィンランドの国会議員たちがアジア人差別とされる「つり目ポーズ」の写真をＳＮＳに投稿した問題について、この日、木原稔官房長官が「フィンランド政府に対し、今般の事案への憂慮と適切な対応への期待を伝えた」と説明したことを報じた。今回の問題では、まず今年９月にミス・フィンランドに選ばれた女性が「つり目ポーズ」をＳＮＳに投稿。