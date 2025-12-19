バドミントン・ワールドツアーファイナルバドミントンの今季成績上位者で争うBWFワールドツアーファイナルズが17日、中国・杭州で開幕した。試合に先立ち行われた前夜祭には、女子シングルスで世界ランク9位の19歳・宮崎友花（ACT SAIKYO）が出席。赤を基調とした艶やかな振袖姿を披露すると、海外ファンを魅了している。コート上の表情とは一変、華やかな装いで会場を魅了した。宮崎が身に纏ったのは、深みのある赤色に豪華な