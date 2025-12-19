オフの肉体改造に取り組んでいる巨人・中山礼都内野手（２３）が１８日、“走れるマッチョ化”で走塁改革を目指すチームの先頭に立つことを宣言。来季は長打力のアップとともに、２０盗塁以上を目標に掲げた。本塁打増を見据え「鍛えまくろうと思う」と“きんに君化”を宣言したが、増やすのはパワー！だけではない。午（うま）年の来年は年男となり「馬のように走り回ってグラウンドで暴れたい。（盗塁は）１０個でも２０個で